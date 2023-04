Elise Giuliani dans « Une belle bourrine » L’appart café – Café Théâtre, 11 septembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Un dédoublement de personnalité explosif allant de la classe italienne vibrante au côté plus bourru des gens du Nord. Un mariage al dente détonnant !.

2023-09-11 à 20:30:00 ; fin : 2023-09-11 . .

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An explosive split personality from the vibrant Italian class to the gruffer side of the northerners. An explosive al dente marriage!

Una explosiva personalidad dividida de la vibrante clase italiana al lado más gruñón del Norte. ¡Un explosivo matrimonio al dente!

Eine explosive Persönlichkeitsspaltung, die von der vibrierenden italienischen Klasse bis zur eher ruppigen Seite der Nordländer reicht. Eine explosive al dente-Hochzeit!

Mise à jour le 2023-04-13 par Valence Romans Tourisme