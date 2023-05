Fred Waller dans « Ce lien subtil qui unit Dieu au raton laveur ». L’appart café – Café Théâtre, 25 août 2023, Bourg-lès-Valence.

L’homme, Dieu, le raton laveur et ….

2023-08-25 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-25 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Man, God, the raccoon and …

El hombre, Dios, el mapache y …

Der Mensch, Gott, der Waschbär und …

Mise à jour le 2023-04-13 par Valence Romans Tourisme