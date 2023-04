Ghislain Blique dans « Plus rien à branler » L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Ghislain Blique dans « Plus rien à branler » L’appart café – Café Théâtre, 7 juillet 2023, Bourg-lès-Valence. Ghislain Blique propose un spectacle qui résout la totalité des problèmes de l’humanité..

2023-07-07 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ghislain Blique proposes a show that solves all the problems of humanity. Ghislain Blique ofrece un espectáculo que resuelve todos los problemas de la humanidad. Ghislain Blique bietet eine Show, die die Gesamtheit der Probleme der Menschheit löst. Mise à jour le 2023-04-13 par Valence Romans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu L'appart café - Café Théâtre Adresse L'appart café - Café Théâtre Quai Thannaron Ville Bourg-lès-Valence Departement Drôme Lieu Ville L'appart café - Café Théâtre Bourg-lès-Valence

L'appart café - Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Ghislain Blique dans « Plus rien à branler » L’appart café – Café Théâtre 2023-07-07 was last modified: by Ghislain Blique dans « Plus rien à branler » L’appart café – Café Théâtre L'appart café - Café Théâtre 7 juillet 2023 L'appart café - Café Théâtre Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Drôme