Festival Deux Nuits – 2ème édition La Cartoucherie, 7 juillet 2023, Bourg-lès-Valence.

Deux soirées dédiées au cinéma d’animation, en plein air et en plein été !



La programmation complète sera disponible à partir du 8 juin !.

2023-07-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-08 23:00:00. EUR.

La Cartoucherie Parc Bernard Piras

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two evenings dedicated to animated films, in the open air and in the middle of summer!



The complete program will be available from June 8!

Dos veladas dedicadas al cine de animación, al aire libre y en pleno verano



El programa completo estará disponible a partir del 8 de junio

Zwei Abende, die dem Animationsfilm gewidmet sind, unter freiem Himmel und mitten im Sommer!



Das vollständige Programm wird ab dem 8. Juni verfügbar sein!

Mise à jour le 2023-04-14 par Valence Romans Tourisme