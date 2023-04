François Mallet dans « Follement sensible » L’appart café – Café Théâtre, 26 juin 2023, Bourg-lès-Valence.

Un jeune homme accompli qui monte au créneau en un quart de seconde, s’esclaffe quand on le quitte et s’émeut quand il se retrouve..

2023-06-26 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-29 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An accomplished young man who rises to the occasion in a quarter of a second, laughs when you leave him and is moved when he finds himself.

Un joven consumado que se pone a la altura de las circunstancias en un cuarto de segundo, se ríe cuando le dejas y se emociona cuando se encuentra.

Ein versierter junger Mann, der in einer Viertelsekunde in die Bresche springt, lacht, wenn man ihn verlässt, und ist gerührt, wenn er sich wiederfindet.

