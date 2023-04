Concert lyrique : La femme, l’amour et l’opéra 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Concert lyrique : La femme, l’amour et l’opéra 1 place des Rencontres, 5 mai 2023, Bourg-lès-Valence. Bardassar Ohanian fait résonner sa voix de baryton dans de nombreux opéras de France et au-delà..

1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bardassar Ohanian's baritone voice has been heard in numerous opera houses in France and beyond. La voz de barítono de Bardassar Ohanian se ha escuchado en muchos teatros de ópera de Francia y otros países. Bardassar Ohanian lässt seine Baritonstimme in zahlreichen Opernhäusern in Frankreich und darüber hinaus erklingen.

