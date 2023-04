La Chouette Comédie dans « Pas si chouettes mais tellement drôles » L’appart café – Café Théâtre, 4 mai 2023, Bourg-lès-Valence.

Deux comédiennes à l’humour décalé vous entraînent dans un monde cynique et absurde inspiré de la vraie vie.



Elles sont gentilles ?

Pas vraiment…

Elles sont généreuses ?

Non, pas trop…

Elles sont bienveillantes ?

Mmm… Comment dire ?.

2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 . EUR.

L’appart café – Café Théâtre Quai Thannaron

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Two comedians with an offbeat sense of humor take you into a cynical and absurd world inspired by real life.



Are they nice?

Not really…

Are they generous ?

No, not really…

Are they benevolent?

Mmm… How to say ?

Dos cómicos con un sentido del humor fuera de lo común le adentran en un mundo cínico y absurdo inspirado en la vida real.



¿Son simpáticos?

La verdad es que no…

¿Son generosos?

No, la verdad es que no…

¿Son benevolentes?

Mmm… ¿Cómo decirlo?

Zwei Schauspielerinnen mit schrägem Humor entführen Sie in eine zynische und absurde Welt, die vom wahren Leben inspiriert ist.



Sind sie nett?

Nicht wirklich …

Sind sie großzügig?

Nein, nicht so sehr …

Sind sie wohlwollend?

Mmm … Wie soll ich das sagen?

