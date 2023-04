Initiation gratuite au golf 1812 route de l’Amiral Marc de Joybert, 23 avril 2023, Bourg-lès-Valence.

Venez découvrir le swing qui est en vous !

Initiation gratuite au golf suivi d’une collation à l’accueil..

2023-04-23 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-23 12:30:00. .

1812 route de l’Amiral Marc de Joybert Golf club des Chanalets

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the swing in you!

Free golf initiation followed by a snack at the reception.

¡Ven y descubre el swing que hay en ti!

Introducción gratuita al golf seguida de un tentempié en la recepción.

Entdecken Sie den Swing, der in Ihnen steckt!

Kostenlose Einführung in den Golfsport, gefolgt von einem Snack am Empfang.

Mise à jour le 2023-04-14 par Valence Romans Tourisme