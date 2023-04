Rencontre-dédicace : « Les Veilleurs » avec Yann Dégruel 1 place des Rencontres, 22 avril 2023, Bourg-lès-Valence.

Après trois années passées comme veilleur de nuit dans une maison de type TSA (trouble du spectre autistique), Yann Dégruel sort, ce printemps, un roman graphique, « Les Veilleurs »..

2023-04-22 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-22 16:00:00. .

1 place des Rencontres Médiathèque La Passerelle

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After three years spent as a night watchman in an ASD (Autism Spectrum Disorder) home, Yann Dégruel is releasing a graphic novel, « Les Veilleurs », this spring.

Después de pasar tres años como vigilante nocturno en un hogar de TEA (trastorno del espectro autista), Yann Dégruel saca esta primavera una novela gráfica, « Les Veilleurs ».

Nach drei Jahren als Nachtwächter in einem Haus vom Typ TSA (Autismus-Spektrum-Störung) bringt Yann Dégruel in diesem Frühjahr eine Graphic Novel mit dem Titel « Les Veilleurs » (Die Wächter) heraus.

Mise à jour le 2023-04-12 par Valence Romans Tourisme