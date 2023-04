Bienvenue à la ferme : Marché de producteurs 145 Avenue Georges Brassens, 21 avril 2023, Bourg-lès-Valence.

Avec le retour des beaux jours, le réseau Bienvenue à la ferme relance ses marchés de producteurs ! Viande, volailles, charcuterie, fromages, pains, biscuits, miel, vins, bières, traiteur…venez consommer local !.

2023-04-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-21 19:00:00. .

145 Avenue Georges Brassens CS30418

Bourg-lès-Valence 26504 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the return of summer, the Bienvenue à la ferme network is relaunching its farmers’ markets! Meat, poultry, delicatessen, cheeses, breads, cookies, honey, wines, beers, catering… come and eat locally!

Con la vuelta del verano, la red Bienvenue à la ferme relanza sus mercados agrícolas Carne, aves, charcutería, quesos, panes, galletas, miel, vinos, cervezas, restauración… ¡venga a comer de proximidad!

Mit der Rückkehr der schönen Tage startet das Netzwerk Bienvenue à la ferme wieder seine Bauernmärkte! Fleisch, Geflügel, Wurstwaren, Käse, Brot, Kekse, Honig, Wein, Bier, Feinkost…kommen Sie und konsumieren Sie lokal!

Mise à jour le 2023-04-08 par Valence Romans Tourisme