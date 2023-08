Les portes médiévales Rue de la Libération Bourg le Roi Bourg-le-Roi, 16 septembre 2023 08:00, Bourg-le-Roi.

16 et 17 septembre

Porte Saint Mathurin 16 et 17 septembre 1

Le village est mentionné pour la première fois dans les textes en 1154. C’est un domaine du chapitre cathédral du Mans qui semble exister au début du XIIe siècle, même si quelques tessons remontant au haut Moyen-âge ont été découverts dans le cimetière. À la fois village et commune, cet ancien chef-lieu de canton est intégralement compris dans une enceinte de murailles dont il reste d’importants vestiges au nord et au sud. Le caractère fortifié tient également aux deux portes médiévales de la ville. L’habitat est surtout composé de maisons anciennes rénovées, au milieu de jardins arborés. L’ensemble du site a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

Étendu sur à peine trente-six hectares, Bourg-le-Roi, dans le nord de la Sarthe, est l’une des plus petites communes de France. Seulement 182 maisons, certes, mais un passé glorieux. Bourg-le-Roi fut choisi par Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre et d’une grande partie de l’Aquitaine et de la Normandie, comme place d’observation. Le hameau se situait en effet sur une voie de passage entre Le Mans et Alençon, centres économiques importants. Au XIIe siècle, des fortifications furent donc érigées.

