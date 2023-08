Musée du Point de Beauvais Musée du Point de Beauvais Bourg-le-Roi, 16 septembre 2023 10:00, Bourg-le-Roi.

https://musee-du-point-de-beauvais.fr/

Les 16 et 17 septembre le Musée du Point de Beauvais à Bourg-le-Roi vous accueillera gratuitement. Des démonstrations de broderie au Point de Beauvais seront assurées par une brodeuse professionnelle. Un guide vous accompagnera tout au long de la visite. Un film vidéo retraçant l’histoire de Bourg-le-Roi sera diffusé dans un salon du Musée.

Le jardin du Musée ceint par les remparts du XII ème siècle et ombragé par des tilleuls centenaires vous invitera à une petite pause, des tables et des bancs sont à disposition pour les pique-niques ainsi que des jeux pour les enfants.

A partir de 1843, Marguerite Boulard, native de Bourg-le-Roi, reprend l’entreprise de lingerie dans laquelle elle travaillait comme ouvrière. Une industrie de broderie d’art au crochet va donc voir le jour et contribuer pendant 125 ans à la prospérité de la région. L’atelier a donné les plus belles créations au Point de Beauvais. Les pièces brodées ont été exportées dans le monde entier. De nombreux modèles sont exposés au Musée du Point de Beauvais à Bourg le Roi

L’exposition Universelle de 1900 fut un triomphe pour l’entreprise.

La maison Boulard, pendant plus d’un siècle avait acquis une telle renommée que l’entreprise exporta vers de nombreux pays, notamment vers les Etats-Unis, et travailla pour la cour d’Angleterre, la principauté de Monaco et même l’Elysée.

Aujourd’hui, quelques ouvrières continuent la tradition et font partager avec passion leur art lors de démonstrations au Musée, lors d’expositions itinérantes ou de stages.

« Le Point de Beauvais, aussi fin que le plus fin Aubusson, ne vaut pas seulement par la beauté du point, mais par l’harmonie des couleurs ; les feuillages, guirlandes et roses sont d’un nuancement si savant qu’il semble défier la peinture ».

Augustin Boulard (1926)

Partie intégrante du patrimoine de la commune, le Musée du Point de Beauvais se veut un lieu de mémoire, mais aussi de découverte et de pérennisation de la célèbre technique de broderie au Point de Beauvais.

Vous pourrez y découvrir des oeuvres brodées remarquables par leur finesse et leurs couleurs : tableaux, vêtements et linge, ou encore pièces de mobilier.

En particulier, vous pourrez y admirer une magnifique fresque de 12 mètres de long, entièrement brodée, et retraçant la riche histoire de la commune de Bourg-le-Roi.

Le point de chaînette au crochet se prête au chatoiement des couleurs, il fait de la maille bien serrée qui permet des dégradés réussis. La technique viendrait du fin fond de l’histoire ; elle était très usitée en Chine et en Orient. Tout ce qui pouvait être brodé le fut (soie, organdi, tulle, toile, cuir…). D’abord orienté vers le costume, puis la lingerie, il se tourna vers l’ameublement, la chaussure, le gant, les rideaux, le linge de maison…

Madame de Pompadour elle-même fut séduite par cette technique et s’y adonna avec application. Précision, soin, dextérité, patience, sont les maîtres-mots du Point de Beauvais.

L’Apogée du Point de Beauvais

Dans le bourg était installé un atelier qui compta jusqu’à soixante ouvrières pendant que des dizaines travaillaient à domicile. D’autres ateliers furent créés par la Maison Boulard dont les principaux au Mans et à Noyen-sur-Sarthe.

Au fil des ans, la renommée était telle que l’exigence grandissait autant dans la variété des sujets que dans la qualité d’exécution.

Musée du Point de Beauvais Rue du Point de Beauvais 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe

06 13 41 12 78

Jocelyne Richard – libre de droits