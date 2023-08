BARBE NOIRE et ses savons Les halles site de la Tour Bourg le Roi Bourg-le-Roi Catégories d’Évènement: Bourg-le-Roi

https://musee-du-point-de-beauvais.fr/ BARBE NOIRE sera présent à Bourg le Roi : Notre savonnerie artisanale propose des savons et soins biologiques et locaux. Ainsi, nous soutenons les producteurs de la région et nous contribuons à l’économie locale. Nous sommes engagés dans la préservation de l’environnement et des valeurs sociétales, nos méthodes de fabrication se veulent respectueuses de l’environnement. Les halles site de la Tour Bourg le Roi Rue de la Libération 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe

jocelyne.richard3@wanadoo.fr 06 13 41 12 78

