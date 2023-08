Les producteurs locaux Sarthois sont mis à l’honneur, Christine et ses petits pots de confitures sera présente Les halles site de la Tour Bourg le Roi Bourg-le-Roi Catégories d’Évènement: Bourg-le-Roi

Sarthe Les producteurs locaux Sarthois sont mis à l’honneur, Christine et ses petits pots de confitures sera présente Les halles site de la Tour Bourg le Roi Bourg-le-Roi, 16 septembre 2023 10:00, Bourg-le-Roi. Les producteurs locaux Sarthois sont mis à l’honneur, Christine et ses petits pots de confitures sera présente Les halles site de la Tour Bourg le Roi Bourg-le-Roi 16 et 17 septembre Journées européennes du patrimoine 2023 16 et 17 septembre 1

https://musee-du-point-de-beauvais.fr/ Les Petits Pots de Confitures de Christine Christine est une passionnée de la nature, elle est aussi une adepte des produits « faits » maison et du partage des « bonnes choses ».

Elle élabore des confitures et gelées à partir de fruits essentiellement récoltés dans son verger et potager ainsi que des vergers des alentours lorsqu’il y a du surplus de fruits.

Perdre des fruits est absolument inconcevable pour Christine, il en résulte de délicieuses associations créées en fonction de ce que la nature veut bien donner.

Les stocks vont donc varier en fonction des saisons et des fruits récoltés, certains parfums et/ou contenances peuvent être en rupture de stock, il faudra attendre la récolte de l’année suivante… Les halles site de la Tour Bourg le Roi Rue de la Libération 72610 Bourg le Roi Bourg-le-Roi 72610 Sarthe

jocelyne.richard3@wanadoo.fr 06 13 41 12 78

