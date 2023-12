Cet évènement est passé Marché hebdomadaire du dimanche à Latresne Bourg Latresne Catégories d’Évènement: Gironde

Latresne Marché hebdomadaire du dimanche à Latresne Bourg Latresne, 3 septembre 2023, Latresne. Latresne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-03 08:00:00

fin : 2023-09-03 13:00:00 Latresne vous accueille pour son marché hebdomadaire les dimanches matins tout au long de l’année..

Latresne vous accueille pour son marché hebdomadaire les dimanches matins tout au long de l’année.

Latresne vous accueille pour son marché hebdomadaire les dimanches matins tout au long de l’année. .

Bourg

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Latresne Autres Code postal 33360 Lieu Bourg Adresse Bourg Ville Latresne Departement Gironde Lieu Ville Bourg Latresne Latitude 44.7864205 Longitude -0.498324 latitude longitude 44.7864205;-0.498324

Bourg Latresne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/latresne/