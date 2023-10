Soirée théâtre Bourg Lapte, 27 octobre 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

La puce qui trotte vous propose une soirée théâtre autour de la pièce « Les péchés de Jeanne »..

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . .

Bourg Salle Gérard Defour

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La puce qui trotte offers an evening of theater based on the play « Les péchés de Jeanne ».

La puce qui trotte propone una velada teatral basada en la obra « Les péchés de Jeanne ».

La puce qui trotte bietet Ihnen einen Theaterabend rund um das Stück « Les péchés de Jeanne » (Die Sünden der Jeanne) an.

