Journées du patrimoine : La Commanderie de Lacommande Bourg Lacommande, 17 septembre 2023, Lacommande.

Lacommande,Pyrénées-Atlantiques

Fondée au 12ème siècle par Gaston IV le Croisé, découvrez l’ensemble hospitalier de Lacommande, un des rares exemples de commanderie encore en élevation. Visitez l’église Saint-Blaise et ses remarquables sculptures romanes et découvrez un des plus grands jardins-cimetière du Béarn..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:15:00. EUR.

Bourg La Commanderie de Lacommande

Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Founded in the 12th century by Gaston IV le Croisé, discover the Lacommande hospital complex, one of the rare examples of a commandery still standing. Visit Saint-Blaise church and its remarkable Romanesque sculptures, and discover one of the largest cemetery-gardens in Béarn.

Fundado en el siglo XII por Gastón IV el Cruzado, descubra el complejo hospitalario de Lacommande, uno de los raros ejemplos de comandería que se conservan. Visite la iglesia de Saint-Blaise y sus notables esculturas románicas, y descubra uno de los mayores cementerios-jardín de Béarn.

Jahrhundert von Gaston IV. dem Kreuzritter gegründet wurde, entdecken Sie den Hospitalkomplex von Lacommande, eines der seltenen Beispiele für eine noch erhaltene Komturei. Besuchen Sie die Kirche Saint-Blaise mit ihren bemerkenswerten romanischen Skulpturen und entdecken Sie einen der größten Friedhofsgärten des Béarn.

