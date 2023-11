Marché de Noël Bourg Labrit, 16 décembre 2023, Labrit.

Labrit,Landes

Marché de Noël organisé par le Comité de foire de Labrit, le samedi 16 décembre 2023 de 9h à 18h.

Place du cercle, salle d’exposition et maison landaise.

Vide ta chambre dans la salle des fêtes.

Restauration possible au cercle

Estimation d’une corbeille de Noël

Concours de dessins enfants.

Bourg Place du cercle, salle exposition, etc..

Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the Comité de foire de Labrit, Saturday, December 16, 2023 from 9 am to 6 pm.

Place du cercle, exhibition hall and Maison Landaise.

Empty your room in the village hall.

Catering available at the cercle

Christmas basket estimate

Children’s drawing competition

Mercado de Navidad organizado por el Comité de Feria de Labrit el sábado 16 de diciembre de 2023 de 9.00 a 18.00 h.

Place du cercle, sala de exposiciones y Maison Landaise.

Vacío en la sala del pueblo.

Catering disponible en el club

Estimación de una cesta de Navidad

Concurso de dibujo infantil

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Messekomitee von Labrit, am Samstag, den 16. Dezember 2023, von 9 bis 18 Uhr.

Place du cercle, Ausstellungshalle und Maison landaise.

Leere dein Zimmer im Festsaal.

Restauration im Kreis möglich

Schätzung eines Weihnachtskorbs

Wettbewerb für Kinderzeichnungen

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cœur Haute Lande