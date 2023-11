Loto de noël Bourg Labrit, 15 décembre 2023, Labrit.

Labrit,Landes

LOTO DE NOËL

Organisé par le Comité de foire de Labrit

Le vendredi 15 décembre 2023, 20h30

Bons d’achats et lots

Crêpes et boissons.

Bourg Salle des fêtes

Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



CHRISTMAS LOTTERY

Organized by the Comité de foire de Labrit

Friday, December 15, 2023, 8:30pm

Vouchers and prizes

Pancakes and drinks

LOTERÍA DE NAVIDAD

Organizado por el Comité de la Feria Labrit

Viernes 15 de diciembre de 2023, 20.30 h

Vales y premios

Tortitas y bebidas

WEIHNACHTSLOTO

Organisiert vom Messekomitee von Labrit

Am Freitag, den 15. Dezember 2023, 20.30 Uhr

Gutscheine und Preise

Crêpes und Getränke

