Exposition artisanale de Noël Bourg Labrit, 14 décembre 2023, Labrit.

Labrit,Landes

Exposition artisanale de Noël

Dans la maison landaise de Labrit

De 9h30 à 18h30 sans interruption

Venez trouver vos cadeaux de Noël auprès d’une dizaine d’artisans.

Leurs créations vont vous surprendre et vous pourrez ainsi faire des cadeaux uniques et originaux.

Animaux tenus en laisse svp.

2023-12-14 fin : 2023-12-17 18:30:00. .

Bourg Maison landaise de Labrit

Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



Christmas craft show

At the Maison Landaise in Labrit

From 9:30 am to 6:30 pm without interruption

Come and find your Christmas gifts from a dozen craftsmen.

Their creations will surprise you, and you’ll be able to make unique and original gifts.

Pets on leash please

Exposición de artesanía navideña

En la Maison Landaise de Labrit

De 9.30 a 18.30 h ininterrumpidamente

Venga a buscar sus regalos de Navidad entre una decena de artesanos.

Sus creaciones le sorprenderán y podrá hacer regalos únicos y originales.

Se ruega llevar a las mascotas con correa

Kunsthandwerkliche Weihnachtsausstellung

In der Maison landaise in Labrit

Von 9.30 bis 18.30 Uhr durchgehend

Kommen Sie und finden Sie Ihre Weihnachtsgeschenke bei einem Dutzend Kunsthandwerkern.

Ihre Kreationen werden Sie überraschen und Sie können einzigartige und originelle Geschenke machen.

Tiere bitte an der Leine halten

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cœur Haute Lande