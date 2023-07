Foire au cagnagué Bourg Labrit, 24 septembre 2023, Labrit.

Labrit,Landes

Foire au cagnagué le dimanche 24 septembre 2023

De 8h à 18h

Un vide grenier, de la brocante, des producteurs et des professionnels seront présents toute la journée sur la place de l’église

Dans la salle des fêtes des artisans vous présenteront leurs créations

La buvette du comité de foire de Labrit vous proposera différentes boissons dont le bourret et vous pourrez aussi vous restaurer avec nos sandwichs, frites, et châtaignes.

Bourg Place de l’eglise

Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



Foire au cagnagué on Sunday, September 24, 2023

From 8am to 6pm

A garage sale, flea market, producers and professionals will be present all day on the church square

In the Salle des Fêtes, craftspeople will present their creations

The Labrit fair committee’s refreshment area will be serving a range of drinks, including bourret, and you can also enjoy sandwiches, French fries and chestnuts

Foire au cagnagué el domingo 24 de septiembre de 2023

De 8h a 18h

Durante todo el día, en la plaza de la iglesia, habrá venta de garaje, artículos de segunda mano, productores y profesionales

En la sala del pueblo, los artesanos expondrán sus creaciones

En el área de restauración del Comité de la Feria de Labrit se servirán bebidas variadas, entre ellas bourret, y también se podrán degustar bocadillos, patatas fritas y castañas

Foire au cagnagué (Jahrmarkt) am Sonntag, den 24. September 2023

Von 8 bis 18 Uhr

Ein Flohmarkt, Trödelmarkt, Produzenten und Fachleute werden den ganzen Tag auf dem Kirchplatz präsent sein

In der Festhalle stellen Kunsthandwerker ihre Kreationen vor

Der Getränkestand des Messekomitees von Labrit wird Ihnen verschiedene Getränke anbieten, darunter Bourret, und Sie können sich auch mit unseren Sandwiches, Pommes frites und Kastanien verpflegen

