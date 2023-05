Les Promenées Bourg, 2 juin 2023, Heugas.

Heugas,Landes

12 spectacles gratuits des arts de la rue : conte, musique, marionette, danse, théâtre, exposition. Une façon bien « vivante » de découvrir le patrimoine de Heugas. Samedi de 19h à 23h30 et dimanche de 14h à 00h. Repli prévu en cas de pluie..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Bourg

Heugas 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



12 free street art shows: storytelling, music, puppetry, dance, theater, exhibition. A very « alive » way to discover the heritage of Heugas. Saturday from 7pm to 11:30pm and Sunday from 2pm to midnight. Fallback in case of rain.

12 espectáculos gratuitos de arte callejero: cuentacuentos, música, marionetas, danza, teatro, exposición. Una forma muy « animada » de descubrir el patrimonio de Heugas. Sábado de 19:00 a 23:30 y domingo de 14:00 a 24:00. Reanudación en caso de lluvia.

12 kostenlose Aufführungen der Straßenkunst: Märchen, Musik, Marionette, Tanz, Theater, Ausstellung. Eine sehr « lebendige » Art, das Kulturerbe von Heugas zu entdecken. Samstag von 19.00 bis 23.30 Uhr und Sonntag von 14.00 bis 00.00 Uhr. Bei Regen ist eine Ausweichmöglichkeit vorgesehen.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Grand Dax