Fête de la musique dans le bourg d'Herbignac
Samedi 10 juin, 20h30
Bourg Herbignac

Dans le centre ville d'Herbignac à partir de 20h30. Fête de la musique organisée par l'ACLH et la Ville d'Herbignac avec la participation de l'école de musique « Crescendo ».

