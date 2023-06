Gornac en fête Bourg Gornac, 7 juillet 2023, Gornac.

Gornac,Gironde

C’est la fête à Gornac les 7 et 8 juillet ! Le comité des fêtes vous a concocté un programme d’animations pour toute la famille. Dès le vendredi soir, profitez de la soirée champêtre autour de planches de charcuterie à partager et de l’animation musicale du DJ Yann Khay, sur le thème des années 80. Le samedi matin, dès 9h, embarquez pour une randonnée à vélo de 16km qui vous fera visiter un maraicher bio et un château viticole sur le chemin ; ou bien optez pour la randonnée pédestre de 7km (départs esplanade Fongrave). A 17h, c’est le retour du défilé de brouettes décorées. Puis, la journée se termine avec, au menu, poulet basquaise et dessert et l’animation musicale qui reprend jusqu’au bout de la nuit, avec un interlude pour le feu d’artifice à 23h. Repas sur réservation..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 02:00:00. EUR.

Bourg D228

Gornac 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s party time in Gornac on July 7 and 8! The festival committee has put together a program of entertainment for the whole family. From Friday evening, enjoy a country-style evening with charcuterie platters to share, and musical entertainment by DJ Yann Khay, on the theme of the 80s. On Saturday morning, starting at 9am, embark on a 16km bike ride that will take you to visit an organic market garden and a wine château along the way; or opt for the 7km hike (departing from esplanade Fongrave). At 5pm, the decorated wheelbarrow parade returns. Then the day comes to a close with chicken basquaise and dessert on the menu, and musical entertainment that continues into the night, with an interlude for the fireworks at 11pm. Meals on reservation.

Los días 7 y 8 de julio es tiempo de fiesta en Gornac La comisión de festejos ha preparado un programa de animación para toda la familia. El viernes por la noche, disfrute de una velada campestre con charcutería para compartir y animación musical a cargo del DJ Yann Khay, sobre el tema de los años 80. El sábado por la mañana, a partir de las 9:00 h, podrá recorrer 16 km en bicicleta y visitar un huerto ecológico y un castillo vinícola, o bien realizar una ruta a pie de 7 km (salida desde la explanada de Fongrave). A las 17:00, vuelve el desfile de carretillas decoradas. El menú incluye pollo a la basquaise y postre, y la animación musical se prolonga hasta el final de la noche, con un interludio para los fuegos artificiales a las 23:00 h. Se requiere reserva para las comidas.

Am 7. und 8. Juli wird in Gornac gefeiert! Das Festkomitee hat für Sie ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie zusammengestellt. Genießen Sie schon am Freitagabend den ländlichen Abend mit Wurstplatten zum Teilen und musikalischer Unterhaltung durch DJ Yann Khay zum Thema der 80er Jahre. Am Samstagmorgen können Sie sich ab 9 Uhr auf eine 16 km lange Fahrradtour begeben, bei der Sie auf dem Weg einen Bio-Gemüsebauern und ein Weinschloss besuchen können; oder entscheiden Sie sich für die 7 km lange Wanderung (Abfahrt Esplanade Fongrave). Um 17 Uhr kehrt die Parade der geschmückten Schubkarren zurück. Der Tag endet mit einem Menü aus Hähnchen und Dessert und musikalischer Unterhaltung, die bis in die Nacht andauert, mit einem Feuerwerk um 23 Uhr. Essen auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers