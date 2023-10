Octobre Rose dans le Grand Cubzaguais Bourg, 13 octobre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

– 13 et 14/10 : Happy therapy by Captain tortue à St Laurent d’Arce avec défilé de mode en présence des Miss Curvy Aquitaine 2023,…

– 14 et 15/10 : 5ème trophée Estuaire Rose à Bourg.

Régate et rallye, animations, ateliers, jeux sur les quais,…

– 14/10 : Course et marche à Prignac et Marcamps.

– 15/10 : Marche rose, ateliers pouet pouet, concert à St Laurent d’Arce.

– 15/10 : Séance de Qi Gong par l’asso Etre Nord Gironde à Tauriac.

– 21/10 : Animations, ateliers, échanges et partage à St Gervais.

– 25/10 : Village santé prévention à Bourg.

– du 14/10 au 6/11 : Expositions photo « Les Kraneuses qui Tétonnent » et « Ma vie en Jeune et Rose » par l’association Jeune et Rose à la Maison des Services et Publics à St André.

A voir tout le programme !.

– 13 and 14/10: Happy therapy by Captain tortue in St Laurent d’Arce with fashion show featuring Miss Curvy Aquitaine 2023,…

– 14 and 15/10: 5th Pink Estuary Trophy in Bourg.

Regatta and rally, entertainment, workshops, games on the quays,…

– 10/14: Race and walk in Prignac and Marcamps.

– 10/15: Pink walk, pouet pouet workshops, concert in St Laurent d’Arce.

– 15/10: Qi Gong session by Etre Nord Gironde in Tauriac.

– 21/10: Animations, workshops, exchanges and sharing in St Gervais.

– 25/10: Village santé prévention in Bourg.

– 14/10 to 6/11: Photo exhibitions « Les Kraneuses qui Tétonnent » and « Ma vie en Jeune et Rose » by the Jeune et Rose association at the Maison des Services et Publics in St André.

See the full program!

– 13 y 14/10: Happy therapy by Captain tortue en St Laurent d’Arce con un desfile de Miss Curvy Aquitaine 2023,…

– 14 y 15/10: 5º Trofeo del Estuario Rosa en Bourg.

Regata y rally, animaciones, talleres, juegos en los muelles,…

– 14/10: Regata y marcha en Prignac y Marcamps.

– 15/10: Marcha rosa, talleres de pouet pouet, concierto en St Laurent d’Arce.

– 15/10: Sesión de Qi Gong a cargo de la asociación Etre Nord Gironde en Tauriac.

– 21/10: Actividades, talleres, intercambios y puestas en común en St Gervais.

– 25/10: Pueblo de salud y prevención en Bourg.

– del 14/10 al 6/11: Exposiciones fotográficas « Les Kraneuses qui Tétonnent » y « Ma vie en Jeune et Rose » de la asociación Jeune et Rose en la Maison des Services et Publics de St André.

Consulte el programa completo

– 13. und 14.10.: Happy therapy by Captain tortue in St Laurent d’Arce mit einer Modeschau in Anwesenheit der Miss Curvy Aquitaine 2023,…

– 14. und 15.10.: 5. Trophée Estuaire Rose in Bourg.

Regatta und Rallye, Animationen, Workshops, Spiele auf den Kais,…

– 14/10: Lauf und Wanderung in Prignac und Marcamps.

– 15/10: Rosa Marsch, Workshops pouet pouet, Konzert in St Laurent d’Arce.

– 15/10: Qi Gong-Sitzung des Vereins Etre Nord Gironde in Tauriac.

– 21.10.: Animationen, Workshops, Austausch und Teilen in St Gervais.

– 25.10.: Gesundheitsvorsorgedorf in Bourg.

– 14/10 bis 6/11: Fotoausstellungen « Les Kraneuses qui Tétonnent » und « Ma vie en Jeune et Rose » des Vereins Jeune et Rose in der Maison des Services et Publics in St André.

Sehen Sie sich das gesamte Programm an!

Mise à jour le 2023-10-11 par Bourg Cubzaguais Tourisme