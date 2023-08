Marche-Relais sur la voie de Compostelle Bourg, 30 septembre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

Durant une journée, vous parcourez toute une partie de la Voie de Tours des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Gironde.

D’étapes en étapes, vous découvrez les paysages de la Haute-Gironde, entre vignobles et Estuaire de la Gironde.

Marche-Relais de Blaye à St Vincent de Paul.

– Blaye/Gauriac : 10 km, pause café.

– Gauriac / Bourg sur Gironde : 10 km, pause rafraîchissement.

– Bourg sur Gironde / St Gervais : 7 km, apéro pique-nique.

– St Gervais / St Vincent de Paul : 11 km, verre de l’amitié.

Possibilité de faire tout ou une partie de la marche.

Navette minibus assurée.

Inscription obligatoire sur le site..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 18:00:00. EUR.

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Over the course of a day, you’ll cover an entire section of the Voie de Tours des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle in Gironde.

From stage to stage, you’ll discover the landscapes of Haute-Gironde, between vineyards and the Gironde Estuary.

Marche-Relais from Blaye to St Vincent de Paul.

– Blaye/Gauriac: 10 km, coffee break.

– Gauriac / Bourg sur Gironde: 10 km, refreshment break.

– Bourg sur Gironde / St Gervais: 7 km, aperitif picnic.

– St Gervais / St Vincent de Paul: 11 km, welcome drink.

Possibility of doing all or part of the walk.

Minibus shuttle provided.

Registration required on site.

A lo largo de un día, recorrerá todo un tramo del Camino de Santiago de Gironda.

De etapa en etapa, descubrirá los paisajes de la Alta Gironda, entre viñedos y el estuario de la Gironda.

Marche-Relais de Blaye a St Vincent de Paul.

– Blaye/Gauriac: 10 km, pausa café.

– Gauriac / Bourg sur Gironde: 10 km, pausa para refrescarse.

– Bourg sur Gironde / St Gervais: 7 km, picnic aperitivo.

– St Gervais / St Vincent de Paul: 11 km, bebida amistosa.

Posibilidad de hacer todo o parte del recorrido.

Posibilidad de transporte en minibús.

Inscripción obligatoria en el sitio web.

Einen Tag lang durchwandern Sie einen ganzen Teil des Voie de Tours des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle in der Gironde.

Von Etappe zu Etappe entdecken Sie die Landschaften der Haute-Gironde, zwischen Weinbergen und der Mündung der Gironde.

Marche-Relais von Blaye nach St Vincent de Paul.

– Blaye/Gauriac: 10 km, Kaffeepause.

– Gauriac / Bourg sur Gironde: 10 km, Erfrischungspause.

– Bourg sur Gironde / St Gervais: 7 km, Aperitif-Picknick.

– St Gervais / St Vincent de Paul: 11 km, Freundschaftsgetränk.

Es besteht die Möglichkeit, die gesamte Wanderung oder einen Teil davon zu machen.

Minibus-Shuttle gewährleistet.

Anmeldung auf der Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-25 par Bourg Cubzaguais Tourisme