Bourg en Meule Place de la Halle, 20 mai 2023, Bourg.

Balade, expos, concert, foodtruck, bourse aux pièces….. tout pour les meules !

Samedi 20 mai : balade de 9h30 à 15h (rdv 8h30 à la halle).

Expo mobs et Zcv, casse-croûte (10 € sur résa), bourse aux pièces, concert.

Dimanche 21 mai : balade dans le vignoble, visite de châteaux (12 € sur résa), barbecue..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. EUR.

Place de la Halle

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Stroll, exhibitions, concert, foodtruck, coin exchange….. all for the millstones!

Saturday, May 20: walk from 9:30 am to 3 pm (meet at 8:30 am at the hall).

Expo mobs and Zcv, snack (10 ? on reservation), parts exchange, concert.

Sunday, May 21 : walk in the vineyard, visit of castles (12 ? on reservation), barbecue.

Paseo, exposiciones, concierto, foodtruck, intercambio de monedas….. ¡todo por las ruedas de molino!

Sábado 20 de mayo: paseo de 9h30 a 15h00 (cita a las 8h30 en el vestíbulo).

Expo mobs y Zcv, merienda (10€ previa reserva), intercambio de monedas, concierto.

Domingo 21 de mayo : paseo por el viñedo, visita de castillos (12€ previa reserva), barbacoa.

Spaziergang, Ausstellungen, Konzert, Foodtruck, Münzbörse….. alles für die Mühlsteine!

Samstag, 20. Mai: Spaziergang von 9.30 bis 15 Uhr (Treffpunkt 8.30 Uhr an der Halle).

Mob- und Zcv-Ausstellung, Imbiss (10? auf Resa), Münzbörse, Konzert.

Sonntag, 21. Mai: Spaziergang durch die Weinberge, Besichtigung von Schlössern (12 ? mit Reservierung), Grillparty.

Mise à jour le 2023-04-27 par Bourg Cubzaguais Tourisme