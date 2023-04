Apéro vigneron en Côtes de Bourg Le Port, 13 mai 2023, Bourg.

A l’occasion des portes ouvertes au coeur des Côtes de Bourg, la Cie des 2 Rives vous propose d’embarquer à bord du tout nouveau bateau de la compagnie, « ilout », pour une croisière sur l’estuaire.

Navigation commentée depuis Bourg. Découvrez les trésors et secrets de l’ancienne route des capitaines au long cours. Partez à la découverte de cette route pittoresque aux pieds de la falaise calcaire tout en dégustant des vins de Côtes de Bourg en présence d’un viticulteur..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 20:00:00. EUR.

Le Port

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the open house in the heart of the Côtes de Bourg, the Cie des 2 Rives proposes you to embark on board of the very new boat of the company, « ilout », for a cruise on the estuary.

Commented navigation from Bourg. Discover the treasures and secrets of the old route of the long-distance captains. Discover this picturesque road at the foot of the limestone cliffs while tasting Côtes de Bourg wines in the presence of a winegrower.

Con motivo de la jornada de puertas abiertas en el corazón de las Côtes de Bourg, la Cie des 2 Rives le invita a subir a bordo del flamante barco de la compañía, « ilout », para realizar un crucero por el estuario.

Navegación comentada desde Bourg. Descubra los tesoros y secretos de la antigua ruta de los capitanes del mar. Descubra esta pintoresca ruta al pie de los acantilados calcáreos mientras degusta los vinos de Côtes de Bourg en presencia de un viticultor.

Anlässlich des Tags der offenen Tür im Herzen der Côtes de Bourg bietet Ihnen die Cie des 2 Rives die Möglichkeit, an Bord des brandneuen Schiffes der Gesellschaft, « ilout », eine Kreuzfahrt auf der Flussmündung zu unternehmen.

Kommentierte Schifffahrt von Bourg aus. Entdecken Sie die Schätze und Geheimnisse der alten Route der Langstreckenkapitäne. Entdecken Sie diese malerische Straße am Fuße der Kalksteinklippen, während Sie in Anwesenheit eines Winzers die Weine der Côtes de Bourg verkosten.

Mise à jour le 2023-04-15 par Bourg Cubzaguais Tourisme