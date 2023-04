Ciné-concert à Bourg Eglise, 7 mai 2023, Bourg.

Un ciné-concert est proposé dans l’église de Bourg Sur Gironde.

Le film diffusé est « le mécano de la générale », film muet de 1926 de Buster KEATON. L’organiste improvise tout au long de la projection pour soutenir le discours dramatique.

Présentation du film : Le Mécano de la « Générale » (The General), également écrit Le Mécano de la Générale, est un film américain co-réalisé par Buster Keaton et Clyde Bruckman, sorti en 1926. En 1989, année de création du National Film Registry, il est le premier film sélectionné par la bibliothèque du Congrès pour son « importance culturelle, historique ou esthétique » et il est classé au National Film Registry.

Le ciné-concert : C’est un genre de spectacle qui associe la projection d’un film, et l’exécution en direct d’improvisation musicale, ici à l’orgue..

Eglise

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A cine-concert is proposed in the church of Bourg Sur Gironde.

The film shown is « The Mechanic of the General », a silent film from 1926 by Buster KEATON. The organist improvises throughout the projection to support the dramatic speech.

Presentation of the film: The General, also written The General’s Mechanic, is an American film co-directed by Buster Keaton and Clyde Bruckman, released in 1926. In 1989, the year the National Film Registry was created, it was the first film selected by the Library of Congress for its « cultural, historical or aesthetic importance » and was listed in the National Film Registry.

The cine-concert : It is a kind of show which associates the projection of a film, and the execution in live of musical improvisation, here with the organ.

Se propone un cine-concierto en la iglesia de Bourg Sur Gironde.

La película proyectada es « El Mecánico del General », película muda de 1926 de Buster KEATON. El organista improvisa a lo largo de la proyección para apoyar el discurso dramático.

Presentación de la película: The General es una película estadounidense codirigida por Buster Keaton y Clyde Bruckman, estrenada en 1926. En 1989, año en que se creó el Registro Cinematográfico Nacional, fue la primera película seleccionada por la Biblioteca del Congreso por su « importancia cultural, histórica o estética » y se añadió al Registro Cinematográfico Nacional.

Cine-concierto: se trata de un tipo de espectáculo que combina la proyección de una película con la interpretación en directo de improvisaciones musicales, en este caso al órgano.

In der Kirche von Bourg Sur Gironde wird ein Kinokonzert veranstaltet.

Es wird der Stummfilm « Le mécano de la générale » von Buster KEATON aus dem Jahr 1926 gezeigt. Der Organist improvisiert während des Films, um den dramatischen Diskurs zu unterstützen.

Filmvorschau: Der Mechaniker der Generalin (The General), auch bekannt als Der Mechaniker der Generalin, ist ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1926, bei dem Buster Keaton und Clyde Bruckman gemeinsam Regie führten. Im Jahr 1989, als das National Film Registry gegründet wurde, war er der erste Film, der von der Library of Congress aufgrund seiner « kulturellen, historischen oder ästhetischen Bedeutung » ausgewählt und in das National Film Registry aufgenommen wurde.

Filmkonzert: Es handelt sich um eine Art von Aufführung, die die Vorführung eines Films mit der Live-Darbietung musikalischer Improvisationen, hier auf der Orgel, verbindet.

