4ème rencontre historique à Gavaudun Bourg Gavaudun, 24 août 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

L’association Pays, Arts et Patrimoines, avec la municipalité et l’association du château de Gavaudun, accueillent Laure Leroux, archéologue, pour un exposé sur les Bourgs et Château de Biron à Cuzorn, en passant par Gavaudun..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

Bourg Salle des fêtes

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Pays, Arts et Patrimoines association, together with the municipality and the Gavaudun castle association, welcome archaeologist Laure Leroux for a talk on the towns and castles of Biron, Cuzorn and Gavaudun.

La asociación Pays, Arts et Patrimoines, junto con el ayuntamiento y la asociación del castillo de Gavaudun, recibirán a la arqueóloga Laure Leroux, que ofrecerá una conferencia sobre las ciudades y los castillos de Biron, Cuzorn y Gavaudun.

Der Verein Pays, Arts et Patrimoines empfängt zusammen mit der Gemeinde und dem Verein des Schlosses von Gavaudun die Archäologin Laure Leroux für einen Vortrag über die Bourgs et Château von Biron über Gavaudun bis Cuzorn.

