Fêtes locales Bourg Garindein, 1 septembre 2023, Garindein.

Garindein,Pyrénées-Atlantiques

19h : tournoi de mus, inscription sur place ou par téléphone

Lots à gagner principale et consolante.

Pastex et buvette sur place..

2023-09-01

Bourg

Garindein 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



7pm: mus tournament, registration on site or by phone

Prizes to be won main and consolation.

Pastex and refreshments on site.

19 h: Torneo de mus, inscripción in situ o por teléfono

Premios principales y de consolación.

Pastex y refrescos in situ.

19 Uhr: Mus-Turnier, Anmeldung vor Ort oder per Telefon

Zu gewinnende Preise Haupt- und Trostpreis.

Pastex und Erfrischungsgetränke vor Ort.

