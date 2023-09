Foire aux livres et multicollection SALLE ANTOINE DE CROY Bourg-Fidèle Catégories d’Évènement: Ardennes

Foire aux livres et multicollection
SALLE ANTOINE DE CROY
Bourg-Fidèle
Dimanche 1 octobre, 10h00, 20h30

La traditionnelle Foire aux livres et multicollection d'EPAJ aura lieu le dimanche 1 octobre à Bourg Fidèle de 10h à 17h!

Vous y trouverez un grand choix de livres à 0.5 € et 1 € !
BD, romans, fictions, livres pour enfants, magazines, récits, classiques etc…
De quoi occuper vos longues soirées d'Hivers

Venez nombreux, c'est pour la bonne cause.

SALLE ANTOINE DE CROY
1 PLACE ANTOINE DE CROY
08230 BOURG-FIDELE
Bourg-Fidèle
08230 Ardennes

