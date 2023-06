Vide-greniers Bourg Ferolles Ferolles Catégorie d’Évènement: Ferolles Vide-greniers Bourg Ferolles, 17 septembre 2023, Ferolles. Vide-greniers Dimanche 17 septembre, 08h00 Bourg Vide-greniers organisé par le comité des fêtes. Manège pour enfants, buvette et sandwichs/frites sur place. Ouverture aux exposants à partir de 6h30 Bourg Ferolles Ferolles Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Comité des fêtes

Catégorie d'Évènement:
Ferolles

Lieu
Bourg

Adresse
Ferolles

Ville
Ferolles

