Bourg en joie Beaussais-sur-Mer, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Beaussais-sur-Mer.

Bourg en joie 2021-07-31 – 2021-08-01

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer

La municipalité de Beaussais-sur-Mer et le Pipo Circus vous présentent Bourg en joie ! Concert le samedi soir, marché artisanal, parade et spectacle le dimanche.

Programme :

Samedi 31 juillet – Concert

20h30, église de Ploubalay de « La Belle et le Blues »

Tarif : 5 €

(point de vente : L’Emeraude presse, place de la nuit du 6 Août 1944)

Dimanche 1er août

10h – Centre bourg de Ploubalay – Ouverture du marché artisanal

10h30 – Grande parade (cavalerie, attelages, voitures anciennes…).

Les enfants costumés et accompagnés des parents sont invités à la grande parade. Départ place de l’Église, rue du colonel Pleven, rond-point de la Gare, puis retour place de l’Eglise

12h – Vin d´honneur offert par la municipalité, parvis de l’église

A 15h- Grand spectacle Gratuit (jazz, spectacle équestre…) et animations toute la journée

Organisé par Pipo circus et la municipalité

Du samedi 31 juillet au dimanche 1er août 2021 – Beaussais sur mer

mairie@beaussais.bzh +33 2 96 82 60 60 http://www.beaussais-sur-mer.bzh/

