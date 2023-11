Un Français Parfait … Ou Presque ! Salle Vox, 6 janvier 2024, BOURG EN BRESSE.

Un Français Parfait … Ou Presque ! Salle Vox. Un spectacle à la date du 2024-01-06 à 20:00 (2024-01-05 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

Coup de tonnerre, Eric Zeffour a gagné les élections ! C’est dire si ça va chambouler les habitudes de Maité et Youssef, aussi bien dans leur couple que vis-à-vis du monde extérieur. Autant avant les voyages, la gastronomie et la danse les unissaient, autant maintenant les mesures nouvelles du gouvernement les mettent à l’épreuve dans des situations cocasses au possible. Dans cette comédie, rien n’est laissé au hasard, toutes les situations vous feront pleurer de rire ! Spectacle tout public à partir de 10 ans Durée 1h10 Un Français Parfait … Ou Presque !

Salle Vox BOURG EN BRESSE 11 rue Paul Pioda Ain

