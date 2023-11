Limsa d’Aulnay+ Okis LA TANNERIE, 2 décembre 2023, BOURG EN BRESSE.

Limsa d’Aulnay+ Okis LA TANNERIE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros.

L:1048882/1048876/1048877 PRESENTE Limsa d’Aulnay, originaire d’Aulnay-sous-Bois, a débuté sa carrière de rappeur à 16 ans sur la compilation « Brigade des mineurs ». Il est reconnu pour ses textes personnels, ses freestyles impressionnants, et son style de rap teinté d’ironie. Il a gagné en notoriété après avoir été invité par Georgio en 2013, puis s’est démarqué sur divers freestyles, notamment le célèbre Grünt #42 en 2020. Ses albums « Logique 1 et 2 » en 2020 et « Logique 3 » en 2022 ont rencontré un succès critique. Actuellement, il prépare un album en collaboration avec Isha. Avec huit titres sortis de nulle part en janvier 2022, le premier EP d’okis « OK » s’est naturellement propagé jusqu’au-delà des frontières du Rhône. Une rencontre avec un rappeur simple et nonchalant, qui sonne comme un voyage à Lyon. Dans son deuxième EP « Rappeur de Lyon » – publié en pleine remise du Ballon d’Or à Karim Benzema, okis con?rme sa facilité technique et dépeint avec légèreté les galères d’un jeune ?âneur lyonnais aux rêves truffés de hip-hop et de ballon rond.

LA TANNERIE BOURG EN BRESSE 123 place de Vinaigrerie Ain

14.8

EUR14.8.

