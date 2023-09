Visite d’une maison d’architecte / Loft en chantier Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse, 14 octobre 2023, Bourg-en-Bresse.

Visite d’une maison d’architecte / Loft en chantier Samedi 14 octobre, 14h30 Bourg en Bresse

Visite d’un loft en chantier, avec les explications de l’architecte. La visite durera 1h.

Le groupe de visiteurs sera limité à 15 personnes. Le lieu précis du rendez-vous sera communiqué aux inscrits.

Descriptif de la maison

Il s’agit d’une rénovation totale d’une ancienne école.

Ce projet est la réhabilitation d’anciennes classes (arts plastiques et sciences) en maison d’habitation.

Pour contrebalancer la forme très allongée du bâtiment, un travail minutieux a été apporté au dessin des circulations, Sur chaque niveau les couloirs sont tout en courbe et deviennent des lieux architecturaux à part entière (travail de la forme, de la couleur, des placard intégrés…) Le même soin a été apporté à la circulation verticale et l’escalier hélicoïdal est le vrai cœur de la maison. « Pour qu’une maison vive la circulation doit être fluide c’est essentiel »

Les extérieurs ont bénéficié du même travail de gestion des niveaux avec la mise en place de plusieurs terrasses et escaliers. Malgré les différences de hauteurs l’extérieur et son jardin deviennent un véritable prolongement des pièces de vie.

Bourg en Bresse 01000 Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4RPuSO-Su22UokFFw27rqSLmZWAg-0SYX0L5ZMFP-fs2Lcg/viewform »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

@AKarchi