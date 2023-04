Christian Olivier – Le ça est le ça + guest 123 Place de la Vinaigrerie Bourg-en-Bresse Catégories d’Évènement: Ain

Christian Olivier – Le ça est le ça + guest 123 Place de la Vinaigrerie, 27 mai 2023, Bourg-en-Bresse. Un voyage poétique et musical dans la Russie du XXe siècle..

2023-05-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-27 23:30:00. EUR.

123 Place de la Vinaigrerie La Tannerie – Grande salle

Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



A poetic and musical journey through 20th century Russia. Un viaje poético y musical por la Rusia del siglo XX. Eine poetische und musikalische Reise in das Russland des 20. Jahrhunderts. Mise à jour le 2023-04-20 par Bourg-en-Bresse Destinations – Office de tourisme

