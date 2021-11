Bourg en bikeboard, tricycle électrique Bourg, 1 décembre 2021, Bourg.

Bourg en bikeboard, tricycle électrique Bourg

2021-12-01 17:00:00 – 2021-12-31 18:30:00

Bourg Gironde

EUR 30 30 A mi-chemin entre vélo électrique et trottinette, les « bikeboards » d’Emilie intriguent dans le paysage estuarien. Ses adeptes, de plus en plus nombreux, redécouvrent vigne et voie verte de manière ludique et insolite.

Suivez-la à travers les ruelles de Bourg et le vignoble des Côtes de Bourg pour une balade au fil de leur riche histoire.

Départ : Port de Bourg.

Bikeboard compagnie

Bourg

