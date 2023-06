Estiv’Arts Bourg du village Les Isles-Bardel, 1 juillet 2023, Les Isles-Bardel.

Les Isles-Bardel,Calvados

La commune des Isles Bardel organise son traditionnel Estiv’Arts les samedi 1er et dimanche 2 juillet.

De nombreuses animations vous seront proposées tout au long du week-end :

– Exposition de photographies et de peintures dans l’église

– Présence des écrivains de Suisse Normande dans la salle communale

– Ateliers pour les enfants (pliages, dessins, fresque…)

– Marché d’artisans et producteurs locaux

Mais aussi :

– Concert de Sean Cross le samedi 2 juillet à 17h30, suivi d’un repas partagé (apporter son pique-nique et un plat à partager)

– Balade randonnée découverte le dimanche 3 juillet à 10h, suivie elle aussi d’un repas partagé.

Samedi 2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . .

Bourg du village

Les Isles-Bardel 14690 Calvados Normandie



The commune of Isles Bardel organizes its traditional Estiv’Arts on Saturday July 1 and Sunday July 2.

Numerous events will be on offer throughout the weekend:

– Photography and painting exhibition in the church

– Writers from Suisse Normande in the village hall

– Workshops for children (folding, drawing, fresco…)

– Market featuring local craftsmen and producers

But also :

– Concert by Sean Cross on Saturday, July 2 at 5:30pm, followed by a shared meal (bring your own picnic and a dish to share)

– Discovery hike on Sunday, July 3 at 10 a.m., also followed by a shared meal

Les Isles Bardel organizan el sábado 1 y el domingo 2 de julio su tradicional festival Estiv’Arts.

Durante todo el fin de semana se ofrecerá un amplio abanico de actividades:

– Exposición de fotografías y pinturas en la iglesia

– Escritores de Suisse Normande en la sala del pueblo

– Talleres para niños (plegado, dibujo, frescos, etc.)

– Mercado de artesanos y productores locales

Pero también :

– Concierto de Sean Cross el sábado 2 de julio a las 17.30 h, seguido de una comida compartida (traiga su propio picnic y un plato para compartir)

– Paseo de descubrimiento el domingo 3 de julio a las 10h, también seguido de una comida compartida

Die Gemeinde Les Isles Bardel veranstaltet am Samstag, den 1. und Sonntag, den 2. Juli ihr traditionelles Estiv’Arts.

Das ganze Wochenende über werden Ihnen zahlreiche Animationen geboten:

– Foto- und Gemäldeausstellung in der Kirche

– Präsenz von Schriftstellern aus der Normannischen Schweiz im Gemeindesaal

– Workshops für Kinder (Falten, Zeichnen, Fresken…)

– Markt mit lokalen Handwerkern und Erzeugern

Aber auch :

– Konzert von Sean Cross am Samstag, den 2. Juli um 17.30 Uhr, gefolgt von einem gemeinsamen Essen (Picknick und ein Gericht zum Teilen mitbringen)

– Entdeckungswanderung am Sonntag, den 3. Juli um 10 Uhr, ebenfalls mit anschließendem gemeinsamen Essen

Mise à jour le 2023-06-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité