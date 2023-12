Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois Bourg du village La Fermeté Catégories d’Évènement: La Fermeté

Nièvre Marché de producteurs locaux, chaque 1er dimanche du mois Bourg du village La Fermeté, 1 décembre 2023, La Fermeté. La Fermeté,Nièvre .

2023-12-03 fin : 2023-12-03 12:00:00. .

Bourg du village

La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-11-24 par 58_OT SUD NIVERNAIS Détails Catégories d’Évènement: La Fermeté, Nièvre Autres Lieu Bourg du village Adresse Bourg du village Ville La Fermeté Departement Nièvre Lieu Ville Bourg du village La Fermeté latitude longitude 46.967112;3.332915

Bourg du village La Fermeté Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fermete/