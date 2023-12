Soirée de Noël à Le Chauchet Bourg du Chauchet Le Chauchet Catégories d’Évènement: Creuse

Le Chauchet Soirée de Noël à Le Chauchet Bourg du Chauchet Le Chauchet, 1 décembre 2023, Le Chauchet. Le Chauchet,Creuse Soirée de Noël à Le Chauchet Marché de Noël avec: DéKoMug , Din’auz , des bijoux Magnetix, mais aussi du miel de Creuse.

Présence du Père Noël

Promenade en calèche

Buvette : jus de pomme chaud, vin chaud , chocolat chaud ☕️ ,…

Restauration : soupe, fondu/frites , crêpes ,….

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

Bourg du Chauchet

Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas party at Le Chauchet Christmas market? with: DéKoMug , Din’auz , Magnetix jewelry, and Creuse honey.

Santa Claus ?

Horse-drawn carriage ?

Refreshments: hot apple juice, mulled wine, hot chocolate ? ,…

Catering: soup, fondu/frites?, crêpes?,… Noche de Navidad en Le Chauchet ¿Mercado navideño? con: DéKoMug , Din’auz , joyería Magnetix y miel de Creuse.

Papá Noel ?

Coche de caballos ?

Refrescos: zumo de manzana caliente, vino caliente, chocolate caliente ? ,…

Catering: sopa, fondu/frites, crêpes, etc. Weihnachtsabend in Le Chauchet Weihnachtsmarkt ? mit: DéKoMug , Din’auz , Magnetix-Schmuck, aber auch Honig aus der Creuse.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns ?

Spaziergang mit der Kutsche ?

Getränkestand: heißer Apfelsaft, Glühwein, heiße Schokolade? ,…

Verpflegung: Suppe, Fondue/Pommes frites, Crêpes,… Mise à jour le 2023-11-28 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Le Chauchet Autres Lieu Bourg du Chauchet Adresse Bourg du Chauchet Ville Le Chauchet Departement Creuse Lieu Ville Bourg du Chauchet Le Chauchet latitude longitude 46.1079338;2.3334226

Bourg du Chauchet Le Chauchet Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chauchet/