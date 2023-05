Rendez-vous aux jardins « Jardin du Château de Reclaud » Bourg-des-Maisons Catégories d’Évènement: Bourg-des-Maisons

Dordogne Rendez-vous aux jardins « Jardin du Château de Reclaud », 3 juin 2023, Bourg-des-Maisons. Bourg-des-Maisons,Dordogne Le jardin du château du Reclaud a été créé il y a une vingtaine d’années à partir d’un ancien potager situé en contre-bas du château, édifice dont la première construction remonte au XVIIe siècle.

Sam et dim 11h-18h30 : visite commentée de ce jardin contemporain d’inspiration médiévale et classique..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 18:30:00. . Bourg-des-Maisons 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par structure Cg24 Détails Catégories d’Évènement: Bourg-des-Maisons, Dordogne Autres Adresse Ville Bourg-des-Maisons Departement Dordogne Lieu Ville Bourg-des-Maisons

Bourg-des-Maisons Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-des-maisons/

Rendez-vous aux jardins « Jardin du Château de Reclaud » 2023-06-03 was last modified: by Rendez-vous aux jardins « Jardin du Château de Reclaud » Bourg-des-Maisons 3 juin 2023