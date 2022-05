Cosmologia Galerie ICI Bourg-des-Comptes Catégories d’évènement: Bourg-des-Comptes

Cosmologia Galerie ICI, 20 septembre 2019 14:00, Bourg-des-Comptes. 20 septembre – 11 octobre 2019 Sur place Entrée libre A partir de 20 septembre, la galerie ICI à Bourg des Comptes accueillera l’exposition Cosmologia du peintre Erwann Tirilly. A partir du 20 septembre, la galerie ICI à Bourg des Comptes accueillera la prochaine exposition du peintre Erwann Tirilly. Il présentera un ensemble de toiles récentes regroupées sous le nom de Cosmologia. Le vernissage est ouvert à tous et aura lieu le vendredi 27 septembre à 18h30 place de la courbe à Bourg des Comptes. « Toutes les civilisations créent leurs propres mythes, leur cosmogonie. J’essaie de recréer un monde en soi, une allégorie de l’univers en juxtaposant des peintures de végétaux, de corps humains, de minéraux et de galaxies. C’est le mélange et la complexité de la vie sur terre que je cherche à retranscrire. » Erwann Tirilly Galerie ICI 1, place de la Courbe 35890 Bourg des Comptes 35890 Bourg-des-Comptes Mont-Rive Ille-et-Vilaine vendredi 20 septembre 2019 – 14h00 à 17h00

