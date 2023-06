SPECTACLE POP DUO JONGLÉ Bourg de St Michel Saint-Michel-Chef-Chef, 20 août 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Si les oiseaux étaients des balles, Pop serait un lâcher de colombes devant un beau coucher de soleil !.

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 11:30:00. .

Bourg de St Michel Rue du Chevecier

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



If birds were balls, Pop would be releasing doves in front of a beautiful sunset!

Si los pájaros fueran balas, Pop estaría soltando palomas frente a una hermosa puesta de sol

Wenn Vögel Bälle wären, wäre Pop ein Taubenauflass vor einem schönen Sonnenuntergang!

