VIDE GRENIER Bourg de Sainte Marie sur Mer, 13 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Ste Marie sur Mer.

.

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 18:00:00. .

Bourg de Sainte Marie sur Mer Parking de l’église

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Garage sale organized by the festival committee of Ste Marie sur Mer.

Venta de garaje organizada por el comité de fiestas de Ste Marie sur Mer.

Flohmarkt, organisiert vom Festkomitee von Ste Marie sur Mer.

Mise à jour le 2023-05-23 par eSPRIT Pays de la Loire