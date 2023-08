Cet évènement est passé Fête Gauloise Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Dordogne

Marcillac-Saint-Quentin Fête Gauloise Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin, 25 août 2023, Marcillac-Saint-Quentin. Marcillac-Saint-Quentin,Dordogne Fête du village !

Attractions foraines, buvette, concours de pétanque, repas champêtre et feu d’artifice. Vendredi 25 août :

17h30 – Concours de pétanque (10€ par équipe de 2) Samedi 26 août :

20h – Repas

21h – Concert les années Stars avec TTC

Tombola.

2023-08-25 fin : 2023-08-26 . EUR.

Bourg de Saint-Quentin

Marcillac-Saint-Quentin 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Village fete!

Fairground attractions, refreshments, pétanque competition, country-style meal and fireworks. Friday, August 25 :

5:30pm – Petanque competition (10? per team of 2) Saturday August 26th :

8pm – Meal

9pm – Stars concert with TTC

Tombola Fiesta popular

Atracciones de feria, refrescos, competición de petanca, comida campestre y fuegos artificiales. Viernes 25 de agosto :

17.30 h – Competición de petanca (10? por equipo de 2) Sábado 26 de agosto :

20h – Comida

21h – Concierto de Les années Stars con TTC

Tómbola Fest des Dorfes!

Jahrmarktsattraktionen, Erfrischungsstände, Boule-Wettbewerb, ländliches Essen und Feuerwerk. Freitag, 25. August :

17:30 Uhr – Boule-Wettbewerb (10? pro 2er-Team) Samstag, 26. August :

20 Uhr – Essen

21 Uhr – Konzert « Les années Stars » mit TTC

Tombola Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Marcillac-Saint-Quentin Autres Lieu Bourg de Saint-Quentin Adresse Bourg de Saint-Quentin Ville Marcillac-Saint-Quentin Departement Dordogne Lieu Ville Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin latitude longitude 44.949568;1.215061

Bourg de Saint-Quentin Marcillac-Saint-Quentin Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcillac-saint-quentin/