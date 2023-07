Festival du Guérinet – Soirée Guinguette Bourg de Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant, 14 juillet 2023, Saint-Priest-Bramefant.

Festival du Guérinet – Soirée Guinguette Vendredi 14 juillet, 19h00 Bourg de Saint-Priest-Bramefant Accès libre et gratuit, un repas « Moule-Frite » sur inscription est disponible à partir de 20h au tarif de 17 euros. La jauge maximale est de 150 personnes.

La Soirée Guingette est la grande ouverture du Festival du Guérinet de 2023. C’est une soirée dansante qui se veut conviviale. Une compagnie de théâtre originaire de Bellerive-sur-Allier, Euphoric Mouvance, commence la soirée avec sa pièce musico-vocale Riff’n Blues. S’en suit un DJ Set de Enzo Liya qui vient clore la soirée. Une restauration en collaboration avec l’Association Sportive de Saint-Priest est prévue sur place.

Enfin, l’association Fresque du Climat sera également présente pour une sensibilisation sans tabou sur le changement climatique.

Bourg de Saint-Priest-Bramefant 2, rue de la Mairie- 63310 Saint-Priest-Bramefant Saint-Priest-Bramefant 63310 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « asso.leguerinet@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0644248236 »}, {« type »: « link », « value »: « http://helloasso.com/associations/association-le-guerinet »}] Il s’agit de la place de la Mairie. Son étendue de verdure est propice aux spectacles en plein air. 2 parkings se trouvent à proximité du Bourg

