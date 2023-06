CONCERT DE STETRICE Bourg de Saint Michel Saint-Michel-Chef-Chef, 8 août 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Embarquez avec Stéphanie et Patrice dit « La Belette » pôur un voyage celtique de la Bretagne à l’ Irlande !.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 19:00:00. .

Bourg de Saint Michel Rue du Chevecier

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Join Stéphanie and Patrice « La Belette » on a Celtic voyage from Brittany to Ireland!

Únase a Stéphanie y Patrice « La Belette » en un viaje celta de Bretaña a Irlanda

In diesem Spiel geht es um eine keltische Reise von der Bretagne bis nach Irland, die von Stephanie und Patrice, genannt « La Belette », begleitet wird

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire