Les Arts des Ruelles

Le temps du week-end des 1er et 2 avril 2023, le bourg de Saint Jean de Touslas (commune de Beauvallon dans le Rhône) accueille une vingtaine d’artisans d’art autour du thème proposé pour cette année : sublimer le quotidien.

Ces deux jours riches en découverte permettront de découvrir l’excellence du savoir faire des métiers d’art et d’échanger avec les créateurs qui auront plaisir à parler de leur métier : le travail du cuir, la tapisserie, le filage de perle de verre, la céramique, l’ennoblissement textile, la peinture sur mobilier, la bijouterie… etc

Des démonstrations sont prévues, le filage du verre, la peinture sur mobilier, la maroquinerie, le jeu de la barbotine et d’autres surprises à venir.

Pour avoir un aperçu des éditions précedentes n’hésitez pas à suivre ces liens

https://cinqsensbeauvallon.blogspot.com/

https://www.facebook.com/cinq.sens.7127

A très bientôt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Philippe Truchet